Curiosità, le prove della nobiltà di Totò conservate nell'Archivio di Stato di Salerno

Chiunque conosca il grande Totò sa bene che il riconoscimento della sua discendenza nobiliare è stata per lui un cruccio che lo ha accompagnato per larga parte della vita. Il riconoscimento, dopo anni di battaglie legali, arrivò (come ricorda lo storico Emilio Gentile) il 18 luglio 1945, data in cui il tribunale di Napoli gli riconobbe il diritto di fregiarsi di una serie di titoli nobiliari della sua famiglia paterna.

La donazione

Forse non tutti non sanno che sei anni dopo quella sentenza, il 2 agosto del 1951, il Principe decise di donare alcuni documenti all'Archivio di Stato di Salerno riguardanti la sua famiglia. Come comunicato dallo stesso Archivio, fra i documenti più preziosi vi è l'atto notarile in pergamena rogato a Ravello il 12 gennaio 1512 dal notaio Luigi Ferraioli in cui è menzionato l'antenato di Totò Gaspar de Griffo - Focas de Terra Bonatorum. E ancora: l'estratto della deliberazione della Veneranda Lingua d'Italia del Sovrano Militare Ordine di Malta del 3 ottobre 1584, con la quale si accettavano le prove di nobiltà presentate da Giovanni Tommaso De Curtis discendente dalla famiglia Griffo.