Clown in corsia per portare un sorriso ai bimbi dell’Umberto I

Momenti di felicità giorni fa, all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, per l'iniziativa dell'associazione di clownterapia "La Rondinella", che ha mostrato ancora una volta tutto il suo buon cuore e la propria solidarietà.

L'incontro

I volontari hanno incontrato i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica. L'associazione tutta, si è impegnata affinché i bimbi, ospiti del reparto e non solo, ricevessero in dono giocattoli, cioccolatini, sorrisi e coccole. La clownterapia o terapia del sorriso viene adottata per infondere gioia e buonumore nelle persone, migliorando la qualità della degenza dei bambini che si trovano in ospedale