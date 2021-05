"Pizza in Tour", il nocerino Antonio Sbarra conquista il primo posto

Il giovane pizzaiolo: "La mia vittoria in primis la dedico alla mia famiglia e poi a tutti coloro che soffrono in questo periodo negativo. Il mio prossimo obbiettivo è partecipare al campionato mondiale Parma 2022”

Il giovane pizzaiolo nocerino Antonio Sbarra della pizzeria di Casolla “N 'do Sbarr” conquista il primo posto alla categoria Pizza Classica al campionato italiano “Pizza in Tour”, che si è svolto a Ottaviano alla Baida del Re Resort preparando una pizza con patate e lardo saltate in padella con lardo e basilico e infine condita con scaglie di grana.

Il commento

Emozionato Sbarra: “La mia vittoria in primis la dedico alla mia famiglia e poi a tutti coloro che soffrono in questo periodo negativo. Il mio prossimo obbiettivo è partecipare al campionato mondiale Parma 2022”.