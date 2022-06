Archeoclub Nuceria Alfaterna festeggia 50 anni dalla sua fondazione: aperta mostra fotografica

Una mostra fotografica che racconta le scoperte e gli studi sulle antiche origini di Nuceria Alfaterna. Questo alla base dei 50 anni compiuti dall’Archeoclub Nuceria Alfaterna, che dal 1972 ad oggi non ha mai smesso di raccontare la storia dell’antica Nuceria.

L'evento

“Il progresso degli studi” sarà il titolo della mostra fotografica inaugurata oggi pomeriggio al centro di aggregazione giovanile di corso Vittorio Emanuele a Nocera Inferiore. Grande orgoglio per Antonio Pecoraro, rappresentante e figura iconica insieme ad altri dell'Archeoclub. La mostra fotografica, visitabile sino al prossimo 6 luglio, punta a ricordare i lavori e le scoperte di questi primi 50 anni di vita dell’Archeoclub. Un evento ricco di immagini e foto che raccontano e ritraggono personaggi, monumenti e manifestazioni, così come documentazione utile a far conoscere ciò che è avvenuto nella storia. I lavori di ieri pomeriggio, con presentazione dell'evento, sono stati moderati dal giornalista Salvatore De Napoli e hanno coinvolto il già citato Antonio Pecoraro, il socio Raffaele Coppola, i sindaci di Nocera Inferiore e Pagani Manlio Torquato e Raffaele De Prisco e l’ex presidente della Provincia di Salerno Alfonso Andria.