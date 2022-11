A Nocera Inferiore nascono i punti d'ascolto, gli incontri con i cittadini

Un presidio del territorio, con punti d'ascolto per momenti di confronto e dialogo tra i cittadini e le istituzioni. Con questo spirito nasce l’iniziativa dei “Punti di ascolto” nei quartieri, voluta dal Sindaco Paolo De Maio e promossa dall’Amministrazione Comunale. Ogni martedì e giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la Polizia Municipale insieme al vicesindaco, con delega ai quartieri, Umberto Iannotti, saranno presenti a rotazione in una delle aree periferiche di Nocera Inferiore per accogliere le istanze dei cittadini.

Gli appuntamenti e gli orari in foto