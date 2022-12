Biliardo, il nocerino Vincenzo Consagno terzo al 42° Gran Premio Goriziana di Saint Vincent

Il nocerino Vincenzo Consagno si è classificato terzo al 42° Gran Premio Goriziana di Saint Vincent, l'evento che si è svolto a Saint Vincent in Val d’Aosta dal 19 novembre a oggi.

L'evento

Erano oltre 2000 gli iscritti e Vincenzo Consagno ha registrato un successo dopo l'altro, fino al podio. Negli ottavi di finale ha battuto per 2-1 Andrea Quarta, attuale Campione del Mondo in carica della specialità 5 birilli e vincitore per ben quattro edizioni del Gran Premio Goriziana. Per Vincenzo Consagno il risultato finale vale anche il punteggio utile per il salto nella categoria Pro.