Una lapide a Cava per ricordare il giovane Federico Capasso

Una lapide per ricordare Federico Capasso, il giovane di Nocera Inferiore morto in un incidente stradale, settimane fa, a seguito dello scontro con un'auto. Nella giornata di ieri, la piccola commemorazione a Cava, insieme ai sindaci di Cava e Nocera Inferiore. Per il decesso, è indagata la donna che guidava l'auto con la quale si era scontrato lo scooter guidato dal ragazzo.

Il messaggio di Paolo De Maio, sindaco di Nocera