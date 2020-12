"Compra locale", l'app a Nocera Inferiore in aiuto dei commercianti

Consegna a domicilio grazie al servizio “Compra locale” dell’ App Città di Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato esprime soddisfazione: “L’iniziativa digitale vuole essere un segnale di vicinanza dell’ Amministrazione nei confronti delle categorie commerciali che in questo momento subiscono gli effetti economici della pandemia e al contempo vuole prevenire la diffusione del contagio in città"

L'app

L’Amministrazione comunale ha pensato di offrire un servizio totalmente gratuito a tutti i commercianti disposti ad effettuare le consegne, attraverso una piattaforma che non richiede alcuna somma per commissioni perché realizzata dall’Ente in favore di tutte le attività commerciali. L’ iniziativa è stata promossa dall’ assessore alle attività produttive Antonio Franza. Grazie all’app Città di Nocera Inferiore, che ha un’ apposita sezione dedicata al servizio di delivery, i cittadini potranno ordinare direttamente dai commercianti e dai ristoratori locali e farsi recapitare a casa la merce acquistata.

Gli esercenti interessati, con una semplice procedura, potranno registrare la loro attività in un’apposita sezione dell’applicazione specificando tutte le informazioni di contatto e promozione. A questa potranno poi accedere i consumatori, che troveranno una mappa con l’indicazione delle attività che avranno aderito. Gli esercenti potranno scegliere se essere contattati con un messaggio o una videochiamata su whatsapp, telefonicamente o direttamente dall’app. Inoltre, nella vetrina online messa a loro disposizione, sarà possibile far visualizzare ai clienti un catalogo di shop già precedentemente creato su facebook o su whatsapp business. L’applicazione Città di Nocera Inferiore è stata già scaricata da molti cittadini e viene regolarmente usata con numerose funzioni che interessano residenti e visitatori.