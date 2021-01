Nella fiction Rai sul "Commissario Ricciardi" anche Nocera Inferiore tra le location

In una Campania degli anni Trenta, la fiction targata Rai - tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni -, regia di Alessandro D’Alatri, andrà in prima visione stasera e per sei episodi fino al 1 marzo

C'è anche un pezzo di Nocera Inferiore - nello specifico il borgo medievale e la Caserma Tofano - nella fiction de “Il commissario Ricciardi”. In una Campania degli anni Trenta la fiction targata Rai - tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi Stile Libero), regia di Alessandro D’Alatri, andrà in prima visione stasera su Rai1 e per sei episodi fino al 1 marzo. Tra le location che hanno ospitato le riprese la caserma Tofano, utile a ripercorrere un viaggio nel passato, tra strade e piazze trasformate per l'occasione.

La trama

E’ un viaggio a ritroso nel tempo, in una Napoli degli anni ’30 teatro di crimini efferati e assassini difficili da assicurare alla giustizia, ma anche territorio d’azione di Luigi Alfredo Ricciardi, giovane e integerrimo commissario della Regia Questura nel capoluogo campano. Ricciardi, introverso e solitario, ha un intuito e una determinazione particolari per le indagini, quasi un’ossessione alimentata da quella che lui chiama il “Fatto”, una particolare dote ereditata dalla madre e che tiene segreta a tutti. Il commissario è in grado di vedere gli spettri delle vittime di morte violenta che gli svelano, ripetendo ossessivamente, l’ultima frase detta o pensata prima di essere uccisi. Un dono pesante che se da una parte gli consente di portare a termine il suo lavoro come nessun altro, dall’altra, nella vita privata, è una dannazione. Di salernitano non c'è solo Nocera: tra gli interpreti anche l'attore battipagliese Nicola Acunzo che veste i panni di Ponte, il servile usciere del commissario Ricciardi