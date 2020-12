Concorso letterario "Guido Zucchi", il primo posto ad un farmacista di Nocera

C'è anche un pò di Nocera Inferiore nel premio per il concorso letterario Guido Zucchi. Francesco Toto, professionista di Nocera Inferiore trasferitosi nel Regno Unito, si è aggiudicato il primo posto della categoria on line. Toto lavora come farmacista ed in passato ha ottenuto importanti riconoscimenti, anche grazie alla sua attività lavorativa.

Il concorso è promosso da Vittoria Borghetti per ricordare il marito Guido Zucchi, medico e poeta alla cui memoria è intitolata l’iniziativa, organizzata insieme all’associazione Succede solo a Bologna, con la collaborazione de Il Resto del Carlino.

Ecco la poesia con la quale Francesco Toto ha preso parte al concorso. Titolo: "In un sacco"

Crescere senza futuro

invecchiare nell’oblio

in valori assopiti,

linguaggi obsoleti,

gesti dimenticati

nell’espressione giornaliera

in punta di piedi, sempre,

senza far rumore

piangendo al buio

sorridendo di giorno

nascondendo in un sacco chi siamo

morendo un giorno alla volta

senza futuro.