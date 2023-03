Un giovane attore nocerino nella serie del "Commissario Ricciardi 2"

C'è anche un giovane nocerino nella serie tv di Rai 1 “Il commissario Ricciardi 2”, lo sceneggiato ispirato dal lavoro dei libri di Maurizio de Giovanni. Si tratta di un nocerino, Giovanni Marra

La puntata

La sua partecipazione rientra nel primo episodio, andato in onda ieri sera, dal titolo "Febbre" dove interpreta Gaetano, un impiegato del bancolotto. Giovanni Marra, passo dopo passo, ha percorso la sua strada con caparbietà. La puntata è disponibile su Raiplay Official. L’ultima puntata della prima stagione era andata in onda il 1° marzo 2021. La fiction torna in tv due anni, dopo il successo dei primi episodi, che erano stati visti da oltre 5 milioni di telespettatori. Il giovane, di 20 anni, dopo il liceo scientifico frequentato a Nocera Inferiore, città in cui è nato e cresciuto, ha deciso di inseguire il suo sogno, di dare spazio alla sua passione, coltivare l’arte della recitazione che da sempre aveva sentito forte in sè. Si è così trasferito a Roma dove frequenta il laboratorio di arti sceniche diretto da Massimiliano Bruno. Ed ha già raccolto importanti sfide professionali: al teatro, al cinema ed in tv. Per citarne solo alcuni: “L’uomo è uomo, il sindaco del rione sanità" a teatro, Mare Fuori in tv, C’era una volta il Crimine al cinema. Ed è solo l’inizio.