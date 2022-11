Innovazione e sostenibilità: anche il comune di Nocera Inferiore alla fiera "Ecomondo"

Anche il Comune di Nocera Inferiore era presente ad “Ecomondo”, la fiera internazionale in programma al Rimini Expo centre dall’8 all’11 novembre che col suo format innovativo unisce in una sola piattaforma i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile per favorire la transizione ecologica.

Nocera c'è

La delegazione, guidata dal sindaco Paolo De Maio, è formata dall’assessore alle politiche ambientali, al decoro degli spazi urbani e alla tutela degli animali Massimiliano Mercede e dagli ingegneri Simona Pulsinelli (responsabile del servizio ambiente ed ecologia) e Aldo Torre (settore territorio e ambiente). «Ecomondo è una buona occasione per conoscere nuove buone prassi, tecnologie avanzate e progredite, nuovi mezzi e attrezzature, anche nell'ottica dello sviluppo di progetti futuri per la nostra città - ha detto il sindaco -confrontarsi con altre realtà è sempre motivo di crescita, con questo spirito stiamo vivendo queste giornate a Rimini, per tornare più convinti e formati per attuare la transizione ecologica a Nocera».