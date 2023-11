"Insieme per una pizza" si rinnova l'evento di beneficenza per Natale

"Insieme per una pizza", anche quest' anno si rinnova la tradizione di Antonio Sbarra, pizzaiolo di Nocera Inferiore, impegnato puntualmente in progetti di beneficenza negli ospedali e non solo.

L'iniziativa

"Il 17 dicembre - dice Antonio sbarra - continueremo con il nostro progetto insieme per un pizza e stiamo organizzando una corsa amatoriale di beneficenza nel rione Casolla di Nocera inferiore, durante la quale con un piccolo contributo saranno distribuiti ad ogni partecipante colazione e pizza a portafoglio. Tutto il ricavato sarà devoluto all'installazione di un defibrillatore nella zona di Casolla". Durante l'evento saranno presenti degli ospiti del mondo pizza e non solo. Nel caso non venisse raggiunto il numero di iscritti, il ricavato sarà devoluto alla Tin neonatale dell' ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'anno scorso fu organizzata una giornata di beneficenza presso il reparto di oncologia e ematologia con la donazione di pizze a tutti i pazienti del reparto, con animazione di artisti del mondo pizza, cantanti, attori e non solo. L'ideatore e organizzatore dell' evento Antonio Sbarra ci tiene a sostenere sempre che "Insieme più forti".