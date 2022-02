Pon "Reti locali", tra i beneficiari del progetto anche il Liceo Vico di Nocera Inferiore

L'I.I.S"G.B.Vico"di Nocera Inferiore è risultato destinatario del progetto PON FESR "Reti locali" per dotare gli edifici scolastici di infrastrutture di rete capaci di coprire gli spazi amministrativi e didattici assicurando cablaggio, sicurezza dei dati, autenticazione e gestione degli accessi.

Il traguardo

Ancora una volta il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale viene utilizzato dalla progettazione per rafforzare le reti locali, cablate e wireless nella scuola.

L'I.I.S."G.B.Vico",diretto dal Dirigente Scolastico, Lucia Federico, mira a rafforzare le infrastrutture di rete a servizio del lavoro amministrativo e didattico per una scuola rinnovata sotto il profilo tecnologico. Anche questo obiettivo è stato raggiunto e sempre nell'ottica di essere al passo coi tempi e di offrire servizi sempre più efficienti e all'avanguardia.