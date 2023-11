Violenza contro le donne, le due iniziative del Liceo G.B. Vico

Due le iniziative promosse dall’IIS G.B.VICO di Nocera Inferiore in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Ieri mattina, nell'aula magna nella sede di piazza Cianciullo si è tenuto un incontro di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere in collaborazione con il Centro Artemisia dal titolo “So-stare nella violenza”.

Il nuovo appuntamento

Sabato 25 novembre, in collaborazione con il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con i Comitati Pari Opportunità d'Italia e con le iniziative promosse in difesa e promozione dei diritti della donna, dalle ore 09:30 alle ore 11:30, in occasione della Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, presso l’Aula magna della sede centrale, si terrà la manifestazione "Violenza e femminicidio - come contrastare la violenza di genere".