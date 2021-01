Luoghi della memoria: i quartieri di Nocera e la scatola dei ricordi, l'evento in streaming

Sarà presentato il 21 Gennaio 2021 il libro “Luoghi della memoria. I quartieri di Nocera e la scatola dei ricordi”, il testo edito dal’’ Amministrazione comunale che raccoglie i ricordi autobiografici di autori vari e curato da Nicla Iacovino.

L'evento

La presentazione al pubblico sarà realizzata in modalità streaming giovedì 21 gennaio alle ore 18.00 sulla pagina Facebook istituzionale “Città di Nocera Inferiore” ed in contemporanea sulla pagina “Assessorato politiche giovanili e culturali Nocera Inferiore” e su “Biblioteca comunale R. Pucci Nocera Inferiore” . Nel corso della conferenza di presentazione interverranno il sindaco Manlio Torquato, l’assessore alla cultura Federica Fortino e Nicla Iacovino, direttrice della Biblioteca comunale di Nocera Inferiore e moderatrice dell’ evento. A riguardo, ha commentato il sindaco: “La memoria dei luoghi dove siamo cresciuti per diventare adulti è riposta nella parte più recondita e più intima della nostra essenza. Questo libro apporta un contributo di stampo sociologico per raccontare la memoria collettiva della Nocera che è stata. Il libro raccoglie ricordi autobiografici di cittadini nocerini che si intrecciano alla memoria dei luoghi rappresentati dai quartieri. L’ iniziativa editoriale è stata promossa dalla Biblioteca comunale e dall’ Amministrazione per promuovere aspetti storici e sociologici della nostra città, attraverso contributi personali e caratterizzanti. Il testo sarà distribuito gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Note su Antonio Petti