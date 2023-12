"Salva la tua lingua locale", premiato il nocerino Citarella

C'è anche un noerino, Nando Citarella, polistrumentista e studioso di tradizioni popolari, tra i premiati a Roma per il concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”. L'evento è giunto alla sua XI edizione ed il premio riguarda la sezione speciale Musica. Citarella ha cantato con l’armonium un brano dedicato all’Immacolata di San Gregorio Magno, in dialetto cilentano.

Le motivazioni

“Per la ricchezza e il contributo fornito alla collettività nell’ambito della ricerca, della formazione e della diffusione delle Lingue locali, e del Canto Popolare Italiano quale Bene Primario Immateriale del nostro Sud, e per il Benessere Sociale Psicofisico nazionale testimoniato da capacità comunicative morali ed umane”, si legge nelle motivazioni. Citarella ha collaborato con tanti artisti e intellettuali come Dario Fo, Eduardo De Filippo, Lindsay Kamp, Roberto De Simone, Luigi Magni, Ugo Gregoretti, così come partecipante in programmi televisivi e per l'istituzione di laboratori, teatro, danza e strumenti musicali.