"Nuceria svelata", due giorni di visita agli scavi archeologici di Piazza del Corso

La Casa del Popolo Cohiba organizza l'evento Nuceria Svelata, due giorni di visite guidate agli scavi dell’area archeologica di Piazza del Corso. Il sito archeologico di epoca romana sorge nel pieno centro di Nocera Inferiore lungo la via che conduceva da Nuceria Alfaterna a Stabia, tra l’attuale Corso Vittorio Emanuele II e la chiesa di San Matteo. Così recita la nota stampa: "L’attuale assetto della Piazza, che nel 2015 è stata consegnata alla città nella forma che ora conosciamo, non permette alcuna visuale dall’esterno di ciò che giace sotto i nostri piedi: un’occasione sprecata di creare un collegamento tra il nostro passato e il nostro presente che restituisse a Nocera la sua storia, e che apportasse anche bellezza a una delle piazze più vissute e frequentate della città"

L'iniziativa

A volere la realizzazione di questo evento, e a guidare le visite, l’archeologo Matteo Miriano: «Piazza del Corso, una delle piazze più importanti di Nocera, conosciuta soprattutto per la movida, nasconde in realtà un patrimonio che è nascosto alla vista di chi la percorre. Le due giornate di venerdì e sabato hanno chiaramente un valore soprattutto simbolico: questa finestra di due giorni permetterà a? cittadin? di visitare l’area, conoscerne la storia, ma sarà anche l’occasione per discutere dei modelli di gestione dei beni comuni, per aprire un dibattito, un confronto con ? nocerin? per immaginare tutti insieme delle future buone pratiche di valorizzazione, non solo dell’area archeologica, ma in generale di tutto il patrimonio culturale della città di Nocera».

Gli orari

Ad accompagnare i visitatori alla scoperta del sito sarà l’archeologo nocerino Matteo Miriano, ideatore dell’iniziativa.

Apertura sito: Venerdì 13 e sabato 14 maggio

Mattina ore 10:00/13:00

Pomeriggio ore 16:00/20:00

Visite guidate alle ore 11:00 – 17:00 – 18:00 – 19:00

25 numero massimo di visitatori consentito per visita.

Ingresso libero

Punto di ritrovo: ingresso degli scavi, Piazza del Corso.