Giornata della Prematurità, Comune di Nocera e Tin si illuminano di viola

Un fascio di luce viola illuminerà il Comune di Nocera Inferiore, giovedì 17 novembre, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, in condivisione con il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Umberto I, al fine di sensibilizzare la società civile sul tema della nascita prematura. Sabato 19 novembre, il Comune si illumina di bianco per aderire alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al polmone, dal titolo “Illumina novembre”.

L'obiettivo

L’obiettivo è quello di accendere i riflettori sui notevoli progressi scientifici nello studio della malattia, che aumentano le prospettive di guarigione. Due semplici gesti, per unirci a chi si batte ogni giorno per la vita e per la salute delle persone, specialmente le più fragili.