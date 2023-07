Nocera, riconoscimento per l'ingegnere Errico Armandillo

Questa mattina, il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha consegnato un riconoscimento all’ingegnere Errico Armandillo, nato a Nocera Inferiore e formatosi al Liceo classico “G.B. Vico”

Il riconoscimento

"Per il lustro dato alla nostra città - dice il sindaco - in qualità di ingegnere ottico presso l'Agenzia spaziale europea (ESA) e al Centro europeo di tecnologia spaziale (ESTEC) nei Paesi Bassi. Esperienze che lo hanno condotto a progettare applicazioni per veicoli spaziali in orbita, da utilizzarsi per future missioni su Marte e sulla Luna. La città di Nocera Inferiore è riconoscente al cittadino e al professionista esemplare"