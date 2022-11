Pazienti di Villa Chiarugi in visita agli scavi di Nocera Inferiore

Un gruppo di pazienti in uscita dal percorso di riabilitazione di Villa Chiarugi visiterà lo scavo archeologico grazie ai volontari dell’associazione Urbe Nocera. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, alle 15,00, in piazza del Corso, per il gruppo di dieci pazienti in uscita dal percorso di riabilitazione con i volontari dell’associazione Urbe

L'iniziativa

I pazienti saranno accompagnati dalla dottoressa Luciana Ventra, direttrice di comunità di Villa Chiarugi, alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti di Nocera Inferiore, situato nel cuore della città. L’iniziativa – promossa dal consigliere comunale Rocco Vecchione del gruppo consiliare Nocera Libera - è patrocinata dal Comune di Nocera Inferiore. «Con l’associazione Urbe Nocera da sempre cerchiamo di valorizzare i beni archeologici del territorio, in particolare dedicando eventi e proponendoci come guide per lo scavo di piazza del Corso con molte aperture, che hanno coinvolto scuole e cittadinanza. Siamo onorati di poter far conoscere questo sito anche ai pazienti di Villa Chiarugi» ha dichiarato Roberto Ruggiero, presidente dell’associazione Urbe Nocera. «Come Sindaco della città sono sempre felice di poter condividere proposte che arrivano dal mondo dell’associazionismo. L’apertura del sito di piazza del Corso di domani rappresenta una felice occasione perdue motivi: per la valorizzazione della nostra storia archeologica monumentale e per la possibilità di offrire una proposta inclusiva per i più fragili» ha detto il Sindaco Paolo De Maio.