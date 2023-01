Una strada da intitolare a Isidoro Fusco, la proposta di "Marinai d'Italia"

Una strada intitolata alla memoria del contro-ammiraglio di Nocera Inferiore, Isidoro Fusco. Questa la proposta dell'associazione Marinai d'Italia all'amministrazione comunale

La proposta

Fusco morì il 3 dicembre 2011, dopo aver ricoperto ruoli di prestigio, quale addetto alla difesa dell'ambasciata italiana in Spagna, operando anche in missioni di pace nel Golfo e in Kosovo. E' stato comandante della nave Ardito, una delle unità storiche della Marina Militare Italiana. Ora la proposta di intitolazione di una strada a Nocera, per ricordarlo, che sarà al vaglio dell'amministrazione retta dal sindaco Paolo De Maio