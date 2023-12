Strisce pedonali con i colori della pace, l'iniziativa

È in corso di realizzazione a Nocera Inferiore una nuova segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale in prossimità delle scuole, che si tinge dei colori dell'arcobaleno. "Un messaggio per la pace da ricordare davanti agli istituti scolastici, case della cultura e dell'istruzione, in un tempo attraversato da tanti conflitti internazionali" spiega in una nota l'amministrazione comunale.