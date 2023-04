I tesori di Nuceria: aperture straordinarie di musei e siti di interesse storico-archeologico

L’appuntamento è per domenica 23 aprile, dalle 10.00 alle 13.00. Il programma prevede l’apertura del Museo diocesano “San Prisco”, con la presenza del direttore Salvatore Alfano per le visite guidate. Aperti per le visite anche il Museo archeologico provinciale dell’Agro nocerino, la Congrega di Santa Maria a Monte, il Castello del Parco, il Battistero Paleocristiano e la Domus del Decumano. Tante le associazioni coinvolte per guidare i visitatori: CTG Noukria, Urbe, Ridiamo vita al Castello, GAN (Gruppo Archeologico Nuceria). «Dopo il grande successo del primo appuntamento, grazie al lavoro della nostra Amministrazione insieme a quella di Nocera Superiore, in sinergia con un tessuto associativo di volontari molto attivo e dinamico, presentiamo la seconda domenica dei musei a porte aperte. La primavera e l’entusiasmo delle associazioni ci aiuteranno a vivere un’altra giornata in famiglia, tra gli amici scoprendo l’arte e la cultura del nostro territorio» ha dichiarato il Sindaco Paolo De Maio.

Il commento

«C’è una primavera archeologica che sta fiorendo, sia con iniziative culturali come questa di domenica e sia con la preparazione di nuove attività che preludono, grazie al costante dialogo con la Soprintendenza, al recupero ed alla riscoperta di nuovi siti archeologici come il teatro ellenistico di Pareti sul quale stiamo lavorando. Quello di domenica è sicuramente un momento a misura di famiglia che anche grazie alla cosiddetta cittadinanza attiva costituita da associazioni, volontari ed appassionati ci apprestiamo a vivere» ha sottolineato il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.