Tennis Tavolo, Lorenzo Iovine e Giuseppe Caso campioni regionali di sesta categoria

Prestigioso successo per il Tennis Tavolo Nocera grazie ai suoi due talenti sbocciati dalla cantera nocerina. Lorenzo Iovine e Giuseppe Caso si sono laureati campioni regionali di doppio in sesta categoria grazie ad un grandissimo percorso cominciato con gli ottavi di finale dopo il by iniziale. I due pongisti classe 2008 hanno sciorinato prestazioni superlative in quel di San Nicola La Strada battendo avversari di caratura e con più anni d'esperienza come nella finale che li hanno visti trionfare contro il 28enne di Avellino Giuseppe De Palma e il 48enne Errico Di Napoli (numero uno del seeding) del Tt Amatori Sessa.

I due atleti

I due giovani rossoneri, guidati da coach Cristian Cuofano, hanno trionfato con il punteggio di 11-8, 14-16, 11-9, 11-9 qualificandosi così ai prossimi campionati nazionali di sesta che si terranno questa estate. Contemporaneamente si sono disputati anche i campionati regionali nel singolare dove i due atleti hanno superato agevolmente il girone. Giuseppe Caso, poi, si è arreso ai sedicesimi di finale al quinto set dopo il by dei trentaduesimi, mentre Lorenzo Iovine ha sfiorato il podio anche nel singolare arrendendosi solo ai quarti di finale sempre al quinto set contro Simone Ciambriello. Dopo queste settimane di tornei nelle varie categorie, la prossima settimana torneranno i campionati a squadra dove il Tt Nocera scenderà in campo nella serie nazionale di C1 e in quelle regionali di C2, D1 e D2. Infine novità per quel che riguarda il web. La società del patron Giovanni Landino ha attivato il suo nuovissimo sito tennistavolonocera.it ricchissimo di contenuti multimediali, storici e generici sul mondo del ping pong.