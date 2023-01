Tony D'Alessio debutta con “Tutto è diverso”

E' uscito giorni fa “Tutto è diverso” di Tony D’Alessio. Cantante, autore, compositore, vocal coach, voce del Banco ed ex frontman degli Ape Escape, Tony D’Alessio debutta da solista con un brano rock che porta la sua firma.

Il brano

“Tutto è diverso” vede la partecipazione di Gianpaolo Saccone alla batteria. "La canzone nasce dell’esigenza di provare ad esorcizzare le ansie dei difficili tempi che stiamo vivendo, e condannare con forza l’assurdità della guerra. Ho sentito la necessità - racconta D'Alessio - di dire ciò che penso di quello che sta accadendo, condannando la guerra e chi con essa devasta un’umanità già provata da mille difficoltà. Ho pensato che avrebbe potuto aiutare, o almeno stimolare, chi come me si sentiva schiacciato di fronte alla portata di questo cambiamento, subito dopo la pandemia.

"Tutto è diverso" parla della sensazione d’impotenza umana al cospetto dei brutali mutamenti, in un momento già storicamente complicato. Mentre tutto sembra fermo, dietro lo schermo di telefoni e computer la mente umana procede nei suoi percorsi, elaborando sensazioni e conclusioni personali, spesso fondate su elementi diffusi dai social media o da un tg qualunque. Mentre l’umanità sguazza nella più totale incertezza, inizia anche una guerra, fonte di morte e complicazioni economiche per il popolo. Eppure dobbiamo reagire e mettere a tacere le ansie, darci da fare per non ripetere errori storici, accettare i cambiamenti e ragionare.” conclude D’Alessio.