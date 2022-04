Nocera Inferiore, altri due trofei per il pizzaiolo Antonio Sbarra

Il pizzaiolo nocerino Antonio Sbarra continua la scalata verso il successo con la conquista di vari titoli, tra cui il Trofeo della pace dell’AP.C.P.P. di Alessandro “Zeb" Ceci e Luisa Achitei. Ad Alatri (Frosinone) è risultato il primo classificato per la “Pizza Fritta” e il secondo classificato per la “Pizza Classica”. Sbarra, dunque, incassa altri trofei e vittorie nel mondo della pizza. E intanto spera nella selezione del programma televisivo “Master Pizza Champions”, la cui partecipazione è attiva con il voto che sarà disponibile fino al 1 Maggio.

Il successo continua

Il pizzaiolo porta avanti la tradizione della pizza e della sua terra con materie prime d’eccellenza, con tanta professionalità e sorrisi. Ma non finisce qui per Sbarra, il quale sta già pensando al prossimo campionato. Nel mese di maggio sarà la volta del “Tutto Pizza” e a seguire delle “Olimpiadi della Pizza”. I suoi sogni volano lontano. Visibilmente emozionato per la vittoria del Trofeo della pace, Antonio Sbarra continua i festeggiamenti in quel di Nocera Inferiore, sua città natale, in attesa di poter trionfare nella selezione del programma televisivo Master Pizza Champions. “Voglio ringraziare tutti gli organizzatori - dichiara Sbarra - ma un ringraziamento speciale al maestro Cav. Umberto Fornito e all'imprenditrice Felicia Annarumma e al presidente dell'associazione Alessandro Ceci per avermi reso partecipe a questo trofeo”.