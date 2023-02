Nocera, la Medical Care Onlus Production presenta “Gli Angeli Silenziosi - il Risveglio"

Gallery



Nel filone della produzione del docufilm, "Gli angeli Silenziosi", dedicata all'umanizzazione della medicina e dell'assistenza ha dato inizio a questo progetto dedicato alla musica che guarisce. Il titolo del film: “Gli Angeli Silenziosi-Il Risveglio”. Un cast d'eccezione che coinvolgerà attori e medici, in particolare: Patrizio Rispo, icona serale da oltre un ventennio con la fiction Rai, un posto al sole. Annamaria Romano, autrice, poeta presidente dell’associazione Graffiti d’Argento “una risorsa del sociale”. Giovanni Caso, attore d'eccezione di cinema teatro e tv. Lilly Mandel attrice teatrale e cinema famosa nel mondo della moda parigina. Monica Plaitano con la sua piccola, medico e attrice teatrale. Gianfranco Iervolino, grande personalità dell'arte culinaria, nonché cantante d'eccezione presente in trasmissioni Rai. Giuseppe Cascella interprete di “Onore e Rispetto” con G. Garbo fiction su reti su Mediaset. La partecipazione straordinaria di Ludovico Bruso ( mister Hide) artista d'eccellenza, unico del suo genere nel trasmettere emozioni e sensazioni uniche con la sua straordinaria voce, e musica, Giuseppe Gambi, Tenore d'eccellenza partenopeo famoso nel mondo per aver trasmesso la Napoletanità oltre oceano. Tra i medici il Prof. Giulio Tarro e il Prof. Tonino Ambrosio. Jean Luc Servino, giovane regista pluripremiato ai festival del cinema, Raffaele Canneva, Presidente della Medical Care, Autore e sceneggiatore. Il Presidente, il dottor Canneva, scrive e realizza questo importante film sull’Umanizzazione assistenza e di come la Musica possa contribuire a guarire in soggetti ricoverati in rianimazione in quanto riesce a penetrare negli animi, dando dei risultati sorprendenti, l'amore come terapia. Gli Angeli Silenziosi - il Risveglio, afferma il Presidente: >>una parte che ho intenzione di stigmatizzare, perché’ riguarda, Il Risveglio, di soggetti e storie che pur avendo subito un trauma o una disgrazia, e solo grazie alla professionalità, al coraggio, e all’amore di questi angeli, (medici) l’amore che può vincere su tutto. Il progetto ha l’obiettivo di realizzare una raccolta fondi destinata alla beneficenza attraverso la visione del film in sale cinematografiche o tv. La Trama del Film si caratterizza per la storia di tre soggetti diversi amici tra loro ed ma uniti da un unico filo comune "La Musica": Si percorre la vita di Genny Di Sarno cantante nella Vita ma una passione per la moto. Rimane vittima di un incidente mortale Ricoverato in rianimazione. Creta invece è la bimba imparentata con un malavitoso, fan del cantante Napoletano Mister HIDE, che durante una giornata dedicata al gioco viene colpita da un proiettile vagante che era destinalo allo Zio. Soccorsa dalla Mamma viene trasferita con il 118 in Ps e successivamente in Rianimazione. Lilly una donna in carriera fan di David Bowie durante una colluttazione per gelosia con il compagno subisce un trauma cranico e ricoverata in rianimazione. I tre interpreti saranno curate dal prof. Ronald Muller Scienziato svizzero di fama mondiale, specializzato nel risvegliare i pazienti in rianimazione, interpretato da Patrizio Rispo.