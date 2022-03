Omicidio di Anna Borsa, a Nocera Superiore inaugurata panchina in suo ricordo

"L’8marzo di Nocera Superiore porta il nome di Anna Borsa ed il colore della panchina scoperta stamane ed a lei dedicata, su corso Matteotti, lungo il marciapiede antistante il municipio". Lo dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano, in una nota stampa

Come avevamo preannunciato giorni fa, oggi abbiamo voluto sostanziare la ricorrenza inaugurando una panchina rossa dedicata alla memoria di Anna Borsa, la giovane ragazza di Pontecagnano uccisa dal suo ex fidanzato, affinchè la sua morte sia testimonianza di vita. Ringrazio il collega di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara che attraverso il suo Assessore alle Politiche Sociali, Adele Triggiano, ha voluto condividere con noi la cerimonia ed il momento di solidarietà per la madre di Anna e la sua famiglia. Nella speranza che arrivi una "pace perpetua", come scriveva Kant, in un momento così difficile, desidero rivolgere un pensiero anche a tutte le donne vittime della guerra, che siano russe o ucraine, in quanto esseri umani senza distinzione di genere, vittime entrambi di dolore, perdite, angoscia per il futuro.