Nocera Superiore, i beneficiari dei servizi sociali dotati di badge elettronico

Sarà un badge elettronico nominale a tracciare le misure di sostegno erogate ai cittadini di Nocera Superiore beneficiari. Una carta digitale, come quella del bancomat, associata in maniera esclusiva e, pertanto, non cedibile o utilizzabile da terzi, attraverso la quale saranno tracciate e verificate in qualsiasi momento le misure sociali assegnate ai cittadini riconosciuti destinatari a seguito di partecipazione ai diversi bandi o avvisi, come, ad esempio, il banco alimentare o i diversi bonus integrativi (cedole librarie, buoni libro, rimborso utenze, etc.) previsti.

La nota

"Nel processo di informatizzazione e semplificazione della macchina comunale già in atto da tempo, questo ulteriore step ci consente di dare ancora più trasparenza ed efficacia ai servizi erogati dal settore del Sociale – spiega il sindaco, Giovanni Maria Cuofano – Crediamo che la digitalizzazione sia un valido aiuto per la PA se usata nel modo giusto, perché il tracciamento delle attività è uno strumento di controllo e verifica costante e preciso che evita possibili forme di interferenza esterna, perché velocizza l’accesso ai servizi, censisce in maniera puntuale una sorta di ‘storico’ per ciascun cittadino beneficiario". L’utilizzo a pieno regime del badge sociale è scandito da una serie di fasi di test: la prima prevede l’uso della scheda per l’erogazione del pacco alimentare, che avviene ogni mese al Centro Polivalente di via Russo. A seguire, attraverso l’implementazione del software, sarà possibile utilizzarla anche per tutte le altre misure di sostegno sociale.