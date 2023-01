"Befana dei nonni", la 15° edizione è un successo al Santuario di Materdomini

Grande successo per la "Befana dei Nonni", l'evento tenuto giorni fa a Nocera Superiore. Dietro c'è l'organizzazione dell’Associazione "Nova Sociale", nell’ambito del progetto “Vivere Insieme - Noi per Voi”.

La manifestazione

La manifestazione ha visto protagonisti nonni e nipoti: gli emozionati nonni hanno ascoltato la lettura dei componimenti scritti dai loro nipoti, che alla fine della lettura li hanno omaggiati della calza della Befana offerta dall’associazione. Proprio per questo “Noi per voi”, in quanto sono stati i nipoti a ringraziare i nonni attraverso il dono della calza. Un evento che sottolinea l’importanza del valore della famiglia. La docente Rita Sorrentino, con voce commossa, ha ringraziato le centinaia di persone presenti tra bambini e adulti, ribadendo la centralità dei nonni nel rapporto con i propri nipoti. Presenti le autorità civili e religiose, tra cui il parroco Don Raffaele Corrado. Il medico Maria Rosaria Senatore ha colto l’occasione per ricordare un prossimo appuntamento per la premiazione dei presepi e delle vetrine natalizie, che hanno raggiunto quota 200. L’evento è stato presentato e coordinato da Pasquale Memoli.