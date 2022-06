ViaggioDanza® Summer Campus, posti ancora disponibili: i dettagli

Ancora quindici giorni per iscriversi al ViaggioDanza® Summer Campus, evento formativo nazionale che si terrà dal 28 al 31 luglio presso l’Agriturismo Tenuta Don Carlo di Nocera Superiore. Una quattro giorni di stage, audizioni e workshop dedicati ai diversi stili di danza e a tutti i giovani danzatori che hanno voglia di formarsi con maestri d’eccellenza di fama nazionale e internazionale come Michele Villanova, Michele Oliva, Francesca Dario, Mia Molinari, Damiano Bisozzi, Mena Capasso, Fabiana Zampa e Luigi Fortunato.

L'evento

In una sede d’eccezione, collocata tra le verdi colline dell’agro nocerino-sarnese, a metà strada tra Napoli e Salerno, il 29 e il 30 luglio saranno dedicati agli stages, alle audizioni e ai workshops, mentre l’ultimo giorno sarà riservato al galà degli allievi coreografi e soprattutto al Concorso Nazionale di Danza che si svolgerà presso il Teatro Auditorium "Sant'Alfonso Maria de' Liguori" – Pagani (SA). Una competizione dedicata alle sezioni Classico e Neoclassico, Contemporaneo, Moderno, Lavoro Coreografico, Hip Hop e Show Dance per le categorie dei giovanissimi (fino a 11 anni), ragazzi (dai 12 ai 14 anni), e degli adulti (dai 15 anni in poi). Numerosi i premi in palio: borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, targhe, medaglie, attestati di partecipazione a tutte le scuole, la super coppa "Viaggio danza Trophy" e i premi "Coreografo di Talento"

“Continua il nostro viaggio nel fantastico mondo della danza! – ha commentato Luisa Villani, ideatrice del progetto Viaggio Danza - Con la manifestazione di aprile, a cui hanno partecipato 20 scuole provenienti da tutt’Italia con oltre 100 ballerini, siamo riusciti a donare 500 euro all’associazione AILMAG per la lotta al melanoma, perché danzare significa essere liberi ma anche attenzione all’altro!”.

Le info

Per chi partecipa all’evento, inoltre, l’opportunità unica di prendere parte a due progetti ambiziosi. Le Audizioni OCDP – Oliva Contemporary Project con il Maestro Michele Oliva per perfezionarsi nella danza contemporanea e le Audizioni GAC – Giovani Al Centro con il Maestro Michele Villanova volti al perfezionamento della tecnica di danzatori con base classica. Per le iscrizioni è sufficiente contattare il numero WhatsApp 3792375944 o scrivere alla email: summercampus@viaggiodanza.it