Nocera Superiore festeggia le 100 candeline di Gennaro Lodato

Cento compleanni per Gennaro Lodato, professore a Nocera Superiore, festeggiato dalla Pro Loco Urbs Nuceria. "Alcune giornate sono diverse dalle altre - scrivono in una nota -. In questo momento storico particolare, difficile sotto tanti aspetti, la serata che abbiamo vissuto è stata una boccata d’ossigeno puro. Eravamo in tanti ad omaggiare, festeggiare, far sentire l’affetto e la stima che merita una persona del calibro del professore Gennaro Lodato!"

La festa

"L’occasione è stato il suo centesimo compleanno - continuano - e noi come Pro Loco, in sinergia con il Sindaco, abbiamo voluto essere presenti alla sua festa e con una targa rimarcare quanto ha dato a diverse generazioni di nocerini. Il suo entusiasmo ha avviato allo sport tantissimi giovani e ha instillato in chi gli era vicino l’amore per lo sport puro. Le virtuali 100 candeline che illuminavano la torta non sono servite solo a celebrare la vita del nostro Professore ma anche a riconoscere la luce che ha portato in quelle di tutti noi e, mai come in questo caso, è vero che un uomo non deve essere giudicato per la sua età ma per il suo operato. Auguri grandissimo Prof!"