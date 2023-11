Giornata Mondiale dell’Infanzia, il Comune si illumina di blu per i bambini

Nella Giornata Mondiale dell’Infanzia, Nocera Superiore conferma il suo impegno per i bambini. E lo fa illuminando di blu il municipio e incontrando in aula consiliare una delegazione di alunni della Primaria provenienti dai plessi scolastici del I Circolo Didattico. Istituita nel 1989 dall’Assemblea delle Nazioni Unite con la Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, quest’anno la Giornata è dedicata al diritto alla pace dei più piccoli, con un chiaro riferimento ai conflitti bellici in corso nel mondo.

L'iniziativa

All’inedito Question Time svoltosi stamane in aula consiliare, ho risposto alle domande ed alle curiosità dei Consiglieri baby intervenuti. "Ho cercato di trasferire ai ragazzi la complessità di un lavoro, quel è quello del sindaco e della squadra di governo, che ha tra le sue priorità il benessere dei bambini e degli adolescenti e noi, nel nostro piccolo, lo abbiamo fatto attraverso la riqualificazione le scuole e palestre; l’attenzione all’ambiente (con la Differenziata, le buone pratiche nello smaltimento dei materiali come l’olio esausto, la bonifica del torrente Cavaiola dagli scarichi abusivi, la realizzazione di nuove reti fognarie sul territorio); la dotazione di nuovi spazi pubblici dove poter giocare in sicurezza. E proprio sul versante degli spazi al servizio dei bambini e dei giovani, venerdì mattina “battezzeremo” con la posa della prima pietra l’avvio dei lavori di Casa delle Arti e dei Talenti: un centro polifunzionale che sorgerà nell’area adiacente il municipio dove prima vi era un asilo abbandonato", ha detto il sindaco Giovanni Cuofano.