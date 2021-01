Superenalotto, a Nocera Superiore un “5” da oltre 20mila euro

La giocata vincente è stata convalidata presso il bar Nazionale in via Nazionale 393

È Nocera Superiore a fare festa grazie al SuperEnalotto. L’ultima estrazione, quella di giovedì 21 gennaio, ha visto centrare, nella città in provincia di Salerno, un “5” da 20.599,15 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il bar Nazionale in via Nazionale 393. Il “6” continua a non presentarsi tanto che il Jackpot domani metterà in palio 95,9 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.