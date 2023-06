“Noi anni luce” in anteprima il 23 luglio a #Giffoni53: l'annuncio

Verrà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival il 23 luglio, in esclusiva per i 6500 juror di #Giffoni53, il teen-drama Noi anni luce di Tiziano Russo, prodotto e distribuito da Notorious Pictures, con protagonisti Carolina Sala e Rocco Fasano, al fianco di Caterina Guzzanti, Fabio Troiano, Adalgisa Manfrida e la celebre cantante Laila Al Habash, al cinema dal 27 luglio. Nel film anche il brano originale Mi piace molto del popolarissimo cantautore Aiello, dal 27 maggio disponibile su tutte le piattaforme musicali.A raccontare in anteprima il film ai giurati – provenienti da 30 nazioni – e a rispondere alle loro curiosità saranno proprio i protagonisti: Carolina Sala, Rocco Fasano, Laila Al Habash, oltre al regista Tiziano Russo.Dopo il recente successo di Skam Italia 5, Russo prosegue con il genere teen, affrontando tematiche universali e delicate come la malattia, le relazioni amorose e familiari, ma anche l’amicizia e il riscatto sociale.

La trama

Noi anni luce, infatti, racconta la storia di Elsa (un’intensa Carolina Sala), una ragazza di 17 anni che, all’improvviso, scopre di essere affetta da leucemia. La sua unica possibilità di salvarsi è un trapianto di midollo, ma il solo a poterglielo donare è suo padre che non ha mai conosciuto.Inizia così il racconto di formazione di Elsa, che intraprende questo viaggio on the road alla ricerca dell’uomo che può salvarle la vita. Ad accompagnarla c’è Edo (interpretato da Rocco Fasano, anche lui reduce dal successo di Skam Italia, di cui è stato protagonista nella seconda stagione, e del film Non mi uccidere di Andrea De Sica), un ragazzo conosciuto in ospedale affetto dalla stessa malattia di Elsa.Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo tranne il fatto di avere la stessa malattia, dalla quale lui però è ormai quasi guarito. O almeno questo è ciò che le ha detto…

Gli attori

Nel ruolo dei genitori di Elsa troviamo Caterina Guzzanti e Fabio Troiano. Ad interpretare Mila, invece, la giovane che i due protagonisti incontreranno durante il loro viaggio, è la celebre cantante Laila Al Habash, arrivata al successo con il singolo indie-pop di culto Come quella volta. Nel cast anche: la giovane Adalgisa Manfrida (serie Netflix Luna nera), nei panni dell’infermiera Carla, e Daniele Parisi (Skam Italia, 2022; Orecchie, Alessandro Aronadio, 2016), che interpreta il medico.