Abbracciata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti, dunque, nonna Maria ha trascorso una splendida Epifania. "Siamo stati a farle gli auguri a nome dI tutta la comunità battipagliese. Che bella persona, lucida e piacevole: mi ha spiegato come fare il ragù e la pasta in casa", ha concluso la sindaca.

Cento candeline per nonna Maria, la sindaca: "Mi ha spiegato come fare il ragù e la pasta in casa"