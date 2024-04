Millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore: la senatrice Morin-Desailly a Salerno in vista delle celebrazioni del 2027

L'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi ha ricevuto la visita della senatrice Catherine Morin-Desailly, presidente della Commissione Cultura, Turismo e Patrimonio della Regione Normandia, in vista di un grande evento dedicato al popolo dei Normanni, previsto per il 2027, in occasione del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, come rende noto l'Ufficio Diocesano Cultura e Arte presieduto dalla professoressa Lorella Parente. La delegazione della Région Normandie e quella diocesana hanno dato inizio a un fruttuoso scambio di idee, alla presenza del presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Alfonso Andria che ha coordinato le visite istituzionali presso le autorità locali. Venerdì scorso, dunque, gli incontri con i vertici dell’Università degli Studi di Salerno, e successivamente, con il sindaco Vincenzo Napoli, con la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Raffaella Bonaudo, con l’Arcivescovo Metropolita di Salerno - Campagna - Acerno Andrea Bellandi. Gli ospiti francesi sono stati accolti a San Pietro a Corte da Felice Pastore, Presidente del Gruppo Archeologico Salernitano e da Camilla Palumbo. La visita al monumento è stata illustrata da Paolo Peduto, Professore Emerito dell’Università di Salerno e già Direttore del Laboratorio di Archeologia Medievale del nostro Ateneo.

La curiosità

La Delegazione della Regione Normandie guidata dalla Senatrice Catherine Morin-Desailly Presidente della Commissione Cultura, Turismo e Patrimonio, nei giorni scorsi ha svolto una serie di incontri nell’Italia meridionale (Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania) finalizzati per l'appunto alle celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore che avranno luogo nel 2027 “Anno dei Normanni”. "Le importanti testimonianze della dominazione normanna a Salerno hanno determinato la necessità di primi contatti con le autorità locali: il coordinamento e l’organizzazione delle visite istituzionali è stato affidato al Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (Ravello) che presiedo. - spiega Andria- Nei primi anni Duemila nacque e si sviluppò una sorta di gemellaggio culturale tra la Città di Rouen, della quale era Assessore alla Cultura Catherine Morin e la Provincia di Salerno di cui ero Presidente".