Notte Bianca: al via la due giorni di spettacoli a Salerno, il programma e il piano traffico

Al via, da questa sera, la Notte Bianca a Salerno: ore 22. Da Mercatello, passando per Pastena e Torrione e giungendo fino a piazza Portanova, oggi e domani Salerno si trasforma in una grande isola pedonale.

In particolare, oggi, sabato, in piazza Monsignor Grasso, Mercatello, musica degli anni 70/80 – ore 22, presentata da Benny Ronca: si esibirà Franco Simone, alle ore 24, da Made in Sud salirà sul palco Paolo Caiazzo ed alle ore 1 Il Mito New Trolls in concerto. Intanto, nella piazza della Libertà di Pastena, con la presentazione di Lucio Russomando, alle ore 22 aprirà Tony Tammaro e alle 23 Silvia Mezzanotte si esibirà in concerto, seguita dagli Arteteca da Made in Sud. In piazza Gloriosi, a Torrione, il palco è dedicato alla musica Rap con Luca Sepe che condurrà la serata con gli interventi di Henry Santan, Priore, Nicola Siciliano e Peppe Socks.

E domani, domenica 10 luglio, in piazza portanova ci sarà il concerto di Sal Da Vinci ed in chiusura Biagio Izzo. La conduzione è stata affidata ad Agnese Ambrosio e Benny Ronca.