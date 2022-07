Gran finale per la Notte Bianca di Salerno: folla dal Corso fino in piazza Portanova

Gremita, piazza Portanova, come anche il Corso Vittorio Emanuele, per la seconda e ultima serata della Notte Bianca di Salerno. Benny Ronca ed Agnese Ambrosio dopo aver ringraziato le Istituzioni per il contributo che hanno fornito per la due giorni, hanno ceduto il microfono a Francesco Da Vinci figlio d’arte, per poi vedere sul palco il papà Sal. Il concerto del cantautore con il suo abito bianco, dunque, ha conquistato l'intera platea. A chiudere la nottata, la comicità di Biagio Izzo.

Esattamente come la prima serata, anche la seconda è stata caratterizzata da una folla di cittadini entusiasti di assistere allo spettacolo in piazza.