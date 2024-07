Notte Bianca a Salerno: folla e musica nella zona orientale, stasera c'è Gigi Finizio

Grande entusiasmo, ieri sera, per la dodicesima edizione della Notte Bianca che ha illuminato ed affollato le strade principali della zona orientale di Salerno. Migliaia di persone (provenienti anche dalla provincia) - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - hanno assistito ai concerti e agli spettacoli andanti in scena nelle piazze e nei luoghi di ritrovo. In Piazza Monsignor Grasso, a Mercatello si è tenuta il concerto degli Alunni del Sole e l’esibizione del comico Angelo Di Gennaro; in Piazza della Libertà, invece, si è assistito alla performance di Demo Morselli con Marcello Cirillo e Peppe Iodice, mentre in Piazza Gloriosi a Torrione grandi applausi per “Mash up live anni ‘90” e il concerto di Ciccio Merolla.

Il concerto di domenica

Stasera il divertimento si sposterà nel centro della città di Salerno: dalle 22 salirà sul palco di Piazza Portanova il cantante Gigi Finizio.