Notte Bianca a Salerno: in migliaia in piazza Portanova per Gigi Finizio, c'è anche De Luca

Boom di presenze, domenica sera, per il concerto di Gigi Finizio in piazza Portanova, gran finale della della Notte Bianca di Salerno. Dopo la folta partecipazione di sabato con gli ospiti nella zona orientale, in migliaia si sono riversati al centro per emozionarsi ascoltando il cantautore napoletano. Tra i presenti, anche il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca che ha scattato un selfie con Finizio.