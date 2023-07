Notte Bianca, boom di presenze per la prima serata: stasera tocca a Le Vibrazioni

Grande successo per la prima delle due serate della Notte Bianca di Salerno. I tre eventi organizzati a Pastena, Mercatello e Torrione hanno attirato moltissime persone che, complice anche il grande caldo, hanno deciso di trascorrere una serata all'aperto all'insegna del divertimento e della buona musica. Sui vari palchi si sono alternati i Dik Dik e Bobby Solo (Mercatello), i comici Alessandro Bolide, Ciro Giustiniani ed il cantante Pupo (Pastena) ed Enzo Avitabile (Torrione). Un boom di presenze che ha confermato, ancora una volta, la voglia dei salernitani di vivere la città. Unica nota stonata l'incendio avvenuto in una pizzeria in via Trento, per fortuna senza particolari conseguenze.

L'evento

Stasera ci si sposterà al centro per il concerto de Le Vibrazioni in piazza Portanova. A presentare l'evento conclusivo dell'undicesima edizione della "Notte Bianca" Rossella Pisaturo e Benny Ronca.

(foto di Guglielmo Gambardella)