Notte Bianca a Salerno: bagno di folla nella zona orientale

Entra nel vivo la Notte Bianca a Salerno: un sabato sera diverso tra i quartieri di Mercatello, Pastena e Torrione, dove sono stati allestiti i tre palchi per accogliere gli ospiti e regalare al pubblico attimi di divertimento. Tantissime le persone in strada, mentre, proprio per via della concentrazione nella zona orientale, è stato registrato meno traffico in centro rispetto agli altri week-end.

Il piano traffico

Domenica, intanto, il fulcro della manifestazione sarà piazza Portanova, dove, a calcare le tavole del palco, saranno prima Sal Da Vinci e poi Biagio Izzo. Boom di presenze, dunque, atteso anche per domani.