"La Notte del Commercio" a Castel San Giorgio: il programma

"Il 23 Dicembre a Castel San Giorgio arrivano Nancy Coppola, Luca Sepe e Tony Tammaro, tre artisti scelti dalla nostra compagine amministrativa per trascorrere una grande serata di musica, animazione, divertimento ed acquisti in città. Dopo il ricco cartellone di iniziative per i più piccoli e per le famiglie e la grande mobilitazione organizzativa delle tante associazioni del nostro territorio, siamo lieti di presentare "Christmas Edition", un nuovo, grande evento per rallegrare ed arricchire l'offerta di appuntamenti natalizi per il nostro territorio. Grazie all'impegno del vice sindaco Giustina Galluzzo e dell'assessore al Commercio Domenico Rescigno,che hanno allestito il programma della Notte del Commercio, vivremo una serata fatta di musica, intrattenimento ma anche di vetrine aperte. L'invito ai commercianti è quello di accompagnarci in questo evento, affinchè, oltre alla serata di musica e cabaret, possa esserci anche la serata dello shopping pre natalizio".

Lo ha annunciato la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, sabato 23 dicembre, dalle 20, inoltre, Babbo Natale in giro per il centro città a distribuire allegria e sorrisi a tutti. Dalle 21, Nancy Coppola live in via Tenente Bruno Lombardi, alle 22 in piazza Martiri D'Ungheria Luca Sepe show con i tick toker e grande finale, dalle ore 23, sempre in piazza Martiri D'Ungheria, con Tony Tammaro live. Prevista una folta partecipazione.