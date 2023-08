Le Notti del Bufalo: il programma di iniziative all'Azienda Agricola San Salvatore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le luci si accendono sul giardino de La Dispensa. Dal 10 al 20 agosto, nel pergolato dell’Azienda Agricola San Salvatore, si rinnova l’appuntamento de Le Notti del B ufalo. Tra musica, cene spettacolo, cucina tradizionale e vini della Cantina San Salvatore, La Dispensa si prepara a

celebrare le notti stellate dell’estate cilentana. Il “Capodanno cilentano”, per l’occasione, inaugurerà proprio la notte di San Lorenzo: il 10 agosto,

infatti, si esibiranno i Medina B and. Nei giorni a seguire saliranno sul palco Gruppo Arechi, Skizzekea, Luna Palumbo, Via Toledo e Disco Inferno.

L’apice della programmazione, però, sarà raggiunto il 14 e il 15 agosto, quando andrà in scena Theater: un vero e proprio evento-spettacolo, con tanto di scenografia teatrale, animato da musicisti, ballerini e molto altro ancora. Le Notti del Bufalo, che nel 2023 raggiunge la terza edizione, già lo scorso anno ha rappresentato uno degli eventi più partecipati della costa cilentana. Nel 2022, dai cancelli de La Dispensa, furono registrate migliaia di persone, che hanno potuto apprezzare la buona musica dal vivo e la cucina tradizionale delle massaie del Cilento. Quest’anno, a tal proposito, oltre all’offerta musicale i clienti potranno apprezzare anche una cucina rinnovata, basata sui prodotti ortofrutticolo a km 0 del nuovo orto Cuore Bio.