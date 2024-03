Novità sul territorio: Sistemi Salerno lancia servizio di cassa automatica

Sistemi Salerno ha introdotto una novità nella propria sede di via Passaro 1: una cassa automatica di ultima generazione che promette di semplificare il processo di pagamento per gli utenti. Questa nuova soluzione è stata progettata per essere al contempo semplice da utilizzare, grazie al suo interfaccia touchscreen interattivo, veloce, eliminando l'attesa alle casse tradizionali, e sicura, con una protezione dei dati personali e degli strumenti di pagamento rafforzata.

La cassa

Il funzionamento della cassa è intuitivo: gli utenti vengono guidati attraverso le istruzioni sullo schermo per completare i pagamenti, che possono essere effettuati sia in contanti sia tramite strumenti elettronici come carte di credito e bancomat. È inoltre disponibile un video illustrativo sulla pagina web del Gruppo Sistemi Salerno per chi desiderasse maggiori dettagli prima di recarsi sul posto. Attraverso questa cassa, è possibile saldare varie tipologie di bollette, incluse quelle idriche gestite da Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A., quelle per gas e luce fornite da SEV Iren S.p.A., oltre ai bollettini per le Lampade Votive gestite da Sistemi Salerno – Servizi Utility s.r.l. L'accesso al servizio è garantito in orari prestabiliti, dal lunedì al venerdì, sia al mattino che al pomeriggio, con una pausa di poco più di un'ora a metà giornata. Questo orario allargato mira a offrire una maggiore flessibilità agli utenti, consentendo loro di approfittare del servizio anche in base ai propri impegni lavorativi o personali.