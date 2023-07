Nuceria Summer Camp: inizia l’estate per 400 bambini

Iniziano oggi per 396 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni le attività socio-educative e ludiche dei campi estivi a Nocera Superiore. L’estate in città per tanti ragazzi – articolata in giochi, momenti culturali e di studio, percorsi di socializzazione ed animazione – è distribuita tra i sei centri estivi presenti sul territorio ed accreditati dal Piano di Zona: L’isola dei pirati, I Sognatori, Associazione Essere, ASD F3 Nuceria, Nuove Radici, Centro Studi Sirio.

Il commento

"Quest’anno abbiamo aumentato il numero di voucher estivi passando dai 274 del 2022 ai 396 di questa sessione, dando la possibilità a più utenti di poter accedere alle attività e di trascorrere un periodo di allegria e spensieratezza – sottolinea il sindaco Giovanni Maria Cuofano – le strutture accreditate sono dotate di personale qualificato e di attrezzature e spazi idonei per svolgere le attività del campo estivo. I campi estivi, insieme al cartellone degli eventi, sono il ristoro aggregativo, culturale e ludico che abbiamo inteso dare alla comunità ed in particolare a chi resterà a Nocera Superiore durante i mesi estivi".