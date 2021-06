Lotto tecnico: nuove vincite con Pioggia e Leone, i numeri

In particolare, sono sortite due quaterne 6-60-7-70 e 8-80-7-70 indicate da Leone su ruote fisse regalando vari ambi il 10 giugno

Nuovi sorrisi grazie ai numeri forniti ai giocatori del Lotto dagli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone. In particolare, sono sortite due quaterne 6-60-7-70 e 8-80-7-70 indicate da Leone su ruote fisse regalando vari ambi il 10 giugno. Altri ambi sono stati indovinati anche prima con i numeri 6-7; 6-80; 70-60. In uscita, intanto, il nuovo opuscolo "Leonotto Estate Bis".

Ed ecco i nuovi numeri da giocare:

BARI-CAGLIARI

AMBATA 62 IN SECONDA,TERZA,E QUARTA POSIZIONE.

(SALVATORE LEONE 340-1576775)

NAPOLI-TORINO

AMBATA 90

(ANTONIO PIOGGIA 346-3595013)

PER INFORMAZIONI SUI METODI E L’OPUSCOLO CONTATTARE 3401576775. PER INFORMAZIONI PREVISIONI PRIVATE CONTATTARE-3463595013.