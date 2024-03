Nuoto pinnato, cinque medaglie ai campionati primaverili per la salernitana "Fun & Fitness"

Con 3 medaglie d’oro e 2 di bronzo, la società Fun & Fitness di Montecorvino Pugliano, allenata dal responsabile tecnico Giovanni Scariati, conquista il terzo posto nella classifica maschile Under 18 ai Campionati italiani primaverili assoluti di Nuoto pinnato Under 18 svoltisi a Lignano Sabbiadoro dall’8 al 10 marzo, prima tra le società del Sud. Per la Fun & Fitness, anche il 7 ° posto nella classifica generale Under 18 su 41 società provenienti da tutta Italia.

Le medaglie

Michele Avallone conquista l'oro e vince il titolo di Campione d'Italia Assoluto Under 18 nei 100 pinne e un bronzo nei 200 pinne. Francesco Cianciulli conquista due ori e titoli di Campione Italiano Assoluto Under 18 nei 50 apnea e nei 100 velo sub, più un bronzo nella gara dei 50 mono. Podio sfiorato, con il 4° posto nella staffetta 4 x 100 pinne mista Under 18 (2 maschi e 2 femmine), composta da Michele Avallone, Marta Maria Calabrese, Christopher Costanza e Gaia Gabriella Calabrese. Gaia Gabriella Calabrese, alla sua prima esperienza ad un campionato italiano assoluto, conquista il 6° posto nei 400 pinne Under 18 e sfiora due finali nei 100 e 200 pinne. Ottimi piazzamenti per Marta Maria Calabrese e Christopher Costanza anche loro alla prima esperienza. Il prossimo appuntamento per i campioni italiani del coach Scariati è fissato dal 21 al 24 marzo a Lignano Sabbiadoro per la tappa italiana di Coppa del Mondo.